Irak'ta kaos büyüyor



Irak Parlamentosu bugün olağanüstü toplanarak, Başbakan Nuri el Maliki’nin olağanüstü hal ilan etme çağrısını görüşecek.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplantısında Musul'un radikal İslamcılar tarafından işgal edilmesi kınandı ve Türk rehinelerin derhal serbest bırakılması talep edildi. Güvenlik Konseyi'nin bildirisinde terör saldırılarının doğrudan Irak halkını hedef aldığına ve radikallerin ülkeyi ve bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek istediklerine yer verildi.

NATO Kuzey Atlantik Konseyi Türkiye'nin başvurusu üzerine acilen toplandı. Buluşmada Türkiye’nin, Musul'daki gelişmeler ve aralarında Türk Başkonsolosunun da bulunduğu rehin alma olayı hakkında müttefikleri bilgilendirdiği kaydedildi. Toplantıdan sonra açıklama yapan NATO sözcüsü buluşmanın sadece danışma nitelikli olduğunu ve “taraflardan herhangi birinin güvenliğinin tehlikeye girmesi halinde bütün müttefiklerin birlikte danışmalarda bulunmasını” öngören 4'üncü madde çerçevesinde yapılmadığını açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Musul'daki diplomatik misyona yapılan saldırıyı nefretle kınadıklarını, vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını talep ettiklerini ve rehin alınan 49 personel ile aile fertlerinin emniyet içinde Türkiye'ye dönebilmeleri için bütün imkanların seferber edildiğini söyledi.

‘Olağanüstü derecede ciddi’

NBC Televizyonu'nun haberine göre Bağdat yönetimi Washington'dan hava desteği istedi. CNN Televizyonu'nun haberinde ise ABD'nin Irak'taki durumun “olağanüstü derecede ciddi” olduğunu kaydettiği ve hangi ek tedbirlerin alınabileceğini değerlendirdiği bilgisine yer verildi.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) adlı örgüte bağlı militanlar salı günü Musul'u ele geçirmiş, dün ise Bağdat'ın yaklaşık 130 kilometre kuzeyinde bulunan Samarra kentine kadar ilerlemeyi başarmıştı. IŞİD bu hat üzerindeki Ninova, Anbar ve Salahaddin'in de geniş kesimlerini ele geçirmişti.

Daha önce basında IŞİD'in eline geçtiği kaydedilen Tıkrit ile ilgili ise farklı bilgiler geliyor. Dün akşam saatlerinde Irak Devlet Televizyonu'nda Tıkrit ve Salahaddin'in bazı bölümlerinin geri alındığı haberi yer aldı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) IŞİD'in Musul'u ve çevresini işgal etmesinin ardından yaklaşık 500 bin kişinin bölgeyi terk ettiğini açıkladı. Çıkan çatışmalarda birçok sivilin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Almanya, Ninova, Anbar ve Salahaddin'de bulunan vatandaşlarına derhal bu kentleri terk etmeleri çağrısında bulundu. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Bağdat'ta yaşanabilecek olası çatışmalara da dikkat çekilirken, ülkenin genelinde kaçırılma vakaları konusunda büyük bir risk yaşandığı vurgulandı.