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Dünya

Irak'ta kanlı pazar BAĞDAT (A.A)

15 Ocak 2012 17:32

-Irak'ta kanlı pazar BAĞDAT (A.A) - 15.01.2012 - Irak'ın batısındaki El Anbar ilinin merkezi Ramadi şehrinde düzenlenen bombalı saldırılar ile terörle mücadele birimine düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişinin öldüğü bildirildi. El Anbar polisinden bir yetkili, Ramadi şehrinde bugün öğlen düzenlenen 5 bombalı saldırıda ve Ramadi Emniyet Müdürlüğünü ele geçirmeye çalışan silahlı grupla çıkan çatışmada 5 saldırgan, 6 polis ve bir sivil olmak üzere toplam 12 kişinin öldüğünü bildirdi. Yetkili, 25 kişinin yaralandığını belirterek, yaralıların 11'inin güvenlik görevlisi, 4'ünün sivil ve 10'unun saldırganlardan oluştuğunu kaydetti. Yetkili, saldırganların güvenlik güçlerinin dikkatini dağıtmak için cami ve mahkemenin önünde 3 bombalı saldırı düzenlediğini, saldırıdan hemen sonra aralarında patlayıcı yelek giymiş saldırganların da bulunduğu silahlı grubun emniyet müdürlüğü binasını bastığını, çıkan çatışmada patlayıcı yelek giymiş 5 saldırganın öldürüldüğünü, saldırganların makineli tüfek ve RPG-7 roket atar kullandıklarını belirtti. Güvenlik güçlerinin emniyet müdürlüğü binası ve etrafını kontrol altına aldığı kaydedildi. Irak güvenlik güçlerinin, Bağdat'ın 110 km batısında yer alan Ramadi şehri ve çevresinde silahlı gruplara yönelik sürdürmekte olduğu operasyonlara rağmen son zamanlarda suikast ve bombalı saldırılarda artış yaşanıyor.

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