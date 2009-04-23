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Dünya

Irak'ta kanlı gün: 73 ölü, 107 yaralı

Irak, son günlerin en kanlı saldırılarını yaşadı... Bağdat ve Bakuba’da düzenlenen intihar saldırılarında 73 ölü, 107 yaralı var

23 Nisan 2009 03:00

Bağdat ve Bakuba’da düzenlenen intihar saldırılarında 73 kişi can verdi, 107 kişi de yaralandı

Irak bugün, son günlerin en kanlı saldırılarına sahne oldu. İki yerde düzenlenen intihar saldırılarında toplam 73 kişi öldü, 107 kişi yaralandı.

Bağdat'ta düzenlenen ilk intihar saldırıda 28 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı.

Bu saldırı Bağdat'ın güneydoğusunda, polis yetkilileri bazı ailelere yardım dağıttığı sırada düzenlendi.

Çarşaf altından patlattı

Aralarında çocukların da bulunduğu 28 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının, tesettürünün altına patlayıcıları gizleyen bir kadın eylemci tarafından düzenlendiği belirtildi.

Bakuba kenti yakınında düzenlenen ikinci intihar saldırısında ise 45 kişi öldü, 55 kişi yaralandı.

İntihar eylemcisi, Kerbela kentine giden İranlı hacı adaylarının bulunduğu lokantada kendini havaya uçurdu.

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