Irak'ta kanlı gün: 59 ölü

T24- Irak son zamanların en kanlı gününü yaşadı. Birçok kentte gerçekleştirilen saldırılar sonucu en az 59 kişi yaşamını yitirdiği ve 230’dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırıların en büyüğü Bağdat'ın 160 kilometre güneyindeki Kut kentinde oldu. Kut'un en merkezi meydanında, yerel saatle sabah 8.00'de art arda patlayan bombalar en az 37 kişinin ölümüne, 64 kişinin de yaralanmasına yol açtı.Saldırılarda bomba yüklü bir araçla, yol kenarına yerleştirilen bir bomba kullanıldığı belirtildi.

Polis kent meydanındaki ilk patlamaya müdahale eden güvenlik güçlerinin olay yerine ulaşmasından sonra bomba yüklü bir aracın infilak ettiğini açıkladı. Irak Sağlık Bakanı Yardımcısı Hamis el Saad Reuters'a yaptığı açıklamada "Hastanelere hala yaralılar ulaşıyor. Ama durum kontrol altında" diye konuştu.

Han Beni Saad kasabasında bir intihar eylemcisinin düzenlediği bir saldırıda en az 10 kişi ölürken, iki intihar eylemcisi de Tıkrit'te bir terörle mücadele birimine saldırı düzenledi. Bu saldırıda en az iki polis öldü.

Diyala vilayetinde beş ayrı noktadaki bombalı saldırı sonucu 10 kişi yaşamını yitirirken AFP, Diyala'nın en büyük kenti Bakuba'da saldırılar ardından valilik binasının boşaltıldığını bildirdi.

Ülkenin Bağdat, Kerbela, Necef, Kerkük, Musul, Taci, Balad gibi kentlerinde düzenlenen saldırılarda da ölen ve yaralananlar var.

Son saldırıları henüz üstlenen olmadı. Saldırılar arasında bağlantı olup olmadığı konusunda da bir açıklama yapılmadı.

Irak Meclis Başkanı Usame Nuceyfi saldırıları kınadı, ancak güvenlik kuvvetlerinin yöneticilerini de eleştirdi.

Iraklı siyasetçiler bundan iki hafta önce ABD ile bu yıl için planlanan çekilme sonrasında ülkede az sayıda Amerikan askeri kalması konusunda görüşmeler yapacaklarını açıklamıştı.

ABD eğitim amacıyla ülkede tutulan 47 bin askerin tamamını yıl sonunda çekmeyi planlıyor. Ancak gelişmeler Irak kuvvetlerinin ülkede güvenliği sağlama becerisinin sorgulanmasına yol açıyor.

Irak'ta, son dönemde çok sayıda şiddet olayı yaşandı. Ancak 2006 ve 2007 yıllarında yoğunlaşan şiddet, son yıllarda geriledi.

Ülkede son olarak 5 Temmuz'da Bağdat'ın kuzeyinde düzenlenen çifte bombalı saldırılarda 35 kişi ölmüştü.(bbc)