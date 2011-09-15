-Irak'ta kanlı gün: 34 ölü BAĞDAT (A.A) - 14.09.2011 - Irak'ın birçok kentinde düzenlenen saldırılarda 34 kişi öldü, 66 kişi yaralandı. Bağdat'ın 85 kilometre batısında bulunan Habbaniye askeri üssünde bu sabah askerleri taşıyan bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 15 askerin öldüğü, 20 askerin yaralandığı bildirildi. Başkentin 100 kilometre güneyindeki Hille kenti yakınlarında yer alan El Hamza kasabasında restoran ve kafelerin bulunduğu işlek caddede bir bombanın patladığı ve olayda 11 kişinin öldüğü, 41 kişinin yaralandığı belirtildi. Hille şehrinin kuzeydoğusundaki İmam kasabasında otoyol kenarında başı kesilmiş 3 ceset bulundu. Bağdat'ın doğusundaki El Kahire semtinde polise ait bir kontrol noktasına ''susturucu'' takılmış silahlarla saldırı düzenleyen bir grup 3 polisi öldürdü. Gazaliye semtinde ise bir subayın, evinin önüne yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirdiği ve ailesinden bir kişinin yaralandığı kaydedildi. Silahlı kişilerin, Bağdat'ın batısında yer alan Han Beni Saad bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda da ordu mensubu bir kişi öldü. Bu arada, Bağdat'ın 90 kilometre kuzey doğusundaki Diyale kentine bağlı Kenan ilçesinde yola yerleştirilen bombanın polis devriyesinin geçtiği sırada patladığı ve olayda 4 polisin yaralandığı bildirildi.