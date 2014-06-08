Irak’ta kanlı gün

El Arabiya televizyonunun haberine göre, cumartesi günü Bağdat'ın çeşitli yerlerinde
düzenlenen en az altı farklı bombalı saldırıda onlarca kişi de yaralandı. Güvenlik
çevrelerinde, saldırıların Şiilerin yoğun olarak yaşadığı semtlerde düzenlendiği
ifade
edlidi. En fazla sayıda can kaybının 23 kişinin hayatını kaybettiği Bayaa bölgesinde
verildiği dile getirildi. Şu ana kadar saldırıları üstlenen olmadı. Irak'ta geçmişte
de
Sünni isyancılar, Şiilerin yaşadığı bölgelere saldırılar düzenlemişti. Ramadi kentinde
kısa bir süre önce silahlı kişiler üniversiteyi işgal etmiş ve öğrencileri rehin almıştı. Çok
sayıda öğrencinin hala rehin tutulduğu sanılıyor.
Birleşmiş Milletler'in
verilerine göre, Irak'ta Sünniler ile Şiiler arasındaki iktidar
mücadelesi sadece 2013 yılında 8 bin 868 kişinin hayatına mal oldu. Nisan ayında
yapılan seçimlerde Şii lider Nuri El Maliki'nin liderliğindeki ittifak zafer elde etmiş
ancak tek başına iktidar çoğunluğunu sağlayamamıştı. Irak'ta hükümetin kurulmasının
uzun sürebileceğine dikkat çekiliyor.