T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Irak’ta kanlı gün

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılarda en az 60 kişi yaşamını yitirdi.

08 Haziran 2014 15:35

El Arabiya televizyonunun haberine göre, cumartesi günü Bağdat'ın çeşitli yerlerinde
düzenlenen en az altı farklı bombalı saldırıda onlarca kişi de yaralandı. Güvenlik
çevrelerinde, saldırıların Şiilerin yoğun olarak yaşadığı semtlerde düzenlendiği
ifade
edlidi. En fazla sayıda can kaybının 23 kişinin hayatını kaybettiği Bayaa bölgesinde
verildiği dile getirildi. Şu ana kadar saldırıları üstlenen olmadı. Irak'ta geçmişte
de
Sünni isyancılar, Şiilerin yaşadığı bölgelere saldırılar düzenlemişti. Ramadi kentinde
kısa bir süre önce silahlı kişiler üniversiteyi işgal etmiş ve öğrencileri rehin almıştı. Çok
sayıda öğrencinin hala rehin tutulduğu sanılıyor.
Birleşmiş Milletler'in
verilerine göre, Irak'ta Sünniler ile Şiiler arasındaki iktidar
mücadelesi sadece 2013 yılında 8 bin 868 kişinin hayatına mal oldu. Nisan ayında
yapılan seçimlerde Şii lider Nuri El Maliki'nin liderliğindeki ittifak zafer elde etmiş
ancak tek başına iktidar çoğunluğunu sağlayamamıştı. Irak'ta hükümetin kurulmasının
uzun sürebileceğine dikkat çekiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

IrakBağdatArabiyaBayaaSünniMilletlerIrak SünnilerNuri MalikiWelle Reuters

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24