Irak’ta kanlı gün

El Arabiya televizyonunun haberine göre, cumartesi günü Bağdat'ın çeşitli yerlerinde

düzenlenen en az altı farklı bombalı saldırıda onlarca kişi de yaralandı. Güvenlik

çevrelerinde, saldırıların Şiilerin yoğun olarak yaşadığı semtlerde düzenlendiği

ifade

edlidi. En fazla sayıda can kaybının 23 kişinin hayatını kaybettiği Bayaa bölgesinde

verildiği dile getirildi. Şu ana kadar saldırıları üstlenen olmadı. Irak'ta geçmişte

de

Sünni isyancılar, Şiilerin yaşadığı bölgelere saldırılar düzenlemişti. Ramadi kentinde

kısa bir süre önce silahlı kişiler üniversiteyi işgal etmiş ve öğrencileri rehin almıştı. Çok

sayıda öğrencinin hala rehin tutulduğu sanılıyor.

Birleşmiş Milletler'in

verilerine göre, Irak'ta Sünniler ile Şiiler arasındaki iktidar

mücadelesi sadece 2013 yılında 8 bin 868 kişinin hayatına mal oldu. Nisan ayında

yapılan seçimlerde Şii lider Nuri El Maliki'nin liderliğindeki ittifak zafer elde etmiş

ancak tek başına iktidar çoğunluğunu sağlayamamıştı. Irak'ta hükümetin kurulmasının

uzun sürebileceğine dikkat çekiliyor.

