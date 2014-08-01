Irak'ta kanlı cuma; 76 ölü, 74 yaralı

Irak'ın çeşitli kentlerinde düzenlenen saldırılarda, 76 kişinin öldüğü, 74 kişinin yaralandığı bildirildi.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın doğusundaki Medinetu's-Sadr ilçesinde bir lokantanın yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Sivillerin alışveriş yaptığı kalabalık bir mekanda meydana gelen saldırıda, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 11 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Yaralananlardan bazılarının durumunun ağır olduğu ve hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

Bağdat'ın merkezindeki El-Hallani meydanında da 3 patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı, bir pazarda meydana gelen patlamada ise 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) öncülüğündeki silahlı grupların, Salahaddin vilayetinin güneyindeki El-İshaki bölgesinde güvenlik güçlerine ait konvoya saldırı düzenledi. Olayda 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

IŞİD'in Salahaddin'in güneyindeki ed-Duluiyye beldesine düzenlediği silahlı saldırıda ise 2 güvenlik görevlisinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Musul'un güneyinde bulunan El-Mansur Mahallesi'ne düzenlenen hava saldırısında ise hastane kaynakları, 3 sivilin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Enbar vilayetinde de IŞİD ve yerel silahlı militanların oluşturduğu güçlerle polis arasındaki çatışmada, 3'ü polis, 18 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

IŞİD ve Peşmerge arasında çatışma

Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Telafer kentinde Peşmerge güçleri ile IŞİD ve yerel silahlı militanlar arasında çıkan çatışmalarda, 4 Peşmerge, 25 IŞİD militanı öldürüldü, IŞİD mensubu 30 kişi esir alındı.

Bir süredir çatışmaların ve otorite boşluğunun yaşandığı ülkede, terör örgütü IŞİD'in başını çektiği silahlı gruplar, Musul, Tikrit, Bakuba ve Telafer kentlerinin yanı sıra Enbar'ın El-Kaim, Rave, Aneh, Ratbe ve Hadise ilçelerini ele geçirmiş, çatışmalar yüzünden yaklaşık 1 milyon sivilin göç etmek zorunda kaldığı açıklanmıştı.