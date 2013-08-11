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Dünya

Irak'ta kanlı bayram; Şiileri hedef alan saldırılarda 67 kişi öldü

Irak'ta tırmanan şiddet Ramazan Bayramı dinlemedi. Ülke genelinde Şiileri hedef alan saldırılarda 67 kişi hayatını kaybetti, yüzden fazla kişi de yaralandı

11 Ağustos 2013 01:44

 

Ramazan Bayramı’nın kutlandığı Irak'ta Şiilerin yaşadığı kentlerde düzenlenen bombalı saldırılarda 67 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Bağdat'ta Şiilerin yoğunlukta olduğu bölgeleri hedef alan bir dizi bombalı saldırıda en az 50 kişi öldü. Yedi noktada düzenlenen saldırılarda kafeler, pazar yerleri ve lokantalar hedef alındı.

Bağdat’ın 170 kilometre kuzeyindeki Tuz Kumarto kasabasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda da en az 8 kişi öldü; 47 kişi yaralandı. Şiilerin yaşadığı Kerbela kentinin en işlek caddesinde bombalı bir aracın infilak ettirilmesi sonucunda da 5 kişi öldü; 12 kişi yaralandı.

Bağdat’ın 375 kilometre güneyindeki Nasiriye’de de düzenlenen iki bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

 

Yılbaşından bu yana 4 binden fazla kurban

 

Ramazan bayramı nedeniyle Irak’ta alınan güvenlik önlemleri artırılmıştı. Irak’ta Temmuz ayındaki saldırılarda binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Şiddetin pençesindeki ülkede, bir aylık süreçte yıllardır bu kadar çok kişi ölmemişti.

Bu yıl içinde Sünni militanların Şii bölgelerini hedef alan saldırılarında 4 bin'den fazla kişi öldü, 9,865 kişi yaralandı. Saldırılar Bağdat'ta yoğunlaştı.

Irak Başbakanı Nuri el Maliki, militanlara yönelik operasyonlara devam edeceklerini söylemiş ve "Çocuklarımızı bu katillere ve onların içerdeki ve dışarıdaki destekçilerine bırakmayacağız" demişti.

Birçok Sünni, Şiilerin liderliğindeki hükümeti kendilerini dışlamakla suçluyor.

 

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