-IRAK'TA JENERATÖR PATLADI: 16 KİŞİ ÖLDÜ BASRA (A.A) - 07.08.2010 - Irak'ın güneyinde bulunan Basra kentinin merkezindeki bir pazar yerinde elektrik jeneratörünün patlaması sonucu 16 kişi öldü. Bir hastane kaynağı, patlamada 110 dolayında kişinin de hastaneye sevk edildiğini belirtti. Kentin Güvenlik Komitesi Başkanı Ali El Maliki de patlamanın nedenini araştırdıklarını, terörist saldırı olup olmadığını henüz bilmediklerini söyledi. Öte yandan iki polis memuru ise El Aşar pazar yerinde birkaç dakika arayla iki patlama olduğunu belirtti. Polisler, patlamaların nedeninin yola yerleştirilen bomba ve bombalı araç olduğunu söyledi.