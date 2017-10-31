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Dünya

Irak'ta İsrail bayrağı yükseltmek suç sayılacak

Hilal Sarı / İstanbul, 31 Ekim (DHA) –  Irak Parlamentosu oy birliğiyle Irak Kürt Bölgesi de dahil olmak üzere, Irak’ın herhangi bir yerinde İsrail bayrağı taşınması ve yükseltilmesinin suç sayılmasına karar verdi

31 Ekim 2017 18:25

Hilal Sarı / İstanbul, 31 Ekim (DHA) –  Irak Parlamentosu oy birliğiyle Irak Kürt Bölgesi de dahil olmak üzere, Irak’ın herhangi bir yerinde İsrail bayrağı taşınması ve yükseltilmesinin suç sayılmasına karar verdi.
Gizli yapılan oylama özellikle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık için referandum yaptığı gün İsrail bayrağı yükseltilmiş olması üzerine gerçekleşti.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, referanduma destek için başkent Erbil\'de bir miting düzenlemiş, mitingde IKBY bayrağının dışında İsrail bayrağı da açılmıştı. Gösteride İsrail bayrağı açan gençler İsrail\'in referanduma açık destek vermesinin kendilerini sevindirmesi nedeniyle İsrail bayrağı açtıklarını söylemişti.
(Fotoğraflı)

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