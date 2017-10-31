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Deutsche Welle

Irak'ta İsrail bayrağı yasaklandı

Irak Meclisi'nin, İsrail bayrağının kamuya açık alanlarda kullanımını yasakladığı bildirildi. Bağdat'ın bu adımı, İsrail'in IKBY'nin bağımsızlık referandumuna verdiği desteğe tepki olarak değerlendiriliyor.

31 Ekim 2017 22:32

Irak Meclisi, İsrail bayrağının kamuya açık alanlarda dalgalandırılmasını yasakladı. Irak devlet televizyonunun haberinde "Siyonist varlığa ait bayrağın kamuya açık alanlarda kullanımının" yasaklanmasına dair mecliste oylama yapıldığı kaydedildi.

İsrail, ülkenin kuzeyinde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlediği bağımsızlık referandumuna açık destek veren tek ülke olmuş, referandumun ardından IKBY bölgelerindeki kutlamalarda İsrail bayrakları da kullanılmıştı.

İsrail'in resmi olarak Mısır ve Ürdün olmak üzere sadece iki Arap ülkesiyle diplomatik ilişkisi bulunuyor. Irak, İsrail vatandaşlarının İsrail pasaportu ile giriş yapamadığı ülkeler arasında yer alıyor. İsrail vatandaşları IKBY bölgelerine ise giriş yapabiliyordu.

Erbil'den yayın yapan ve IKBY'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw ise Irak Meclisi'nin İsrail bayrağı gibi "Siyonist sembollere" yönelik mevcut yasayı "uygulamaya geçirdiğini" belirterek, meclisteki girişimin arkasında İran ile yakın ilişkiler içindeki Şii Yüksek İslami Konseyi'nin bulunduğunu savundu.

dpa,BK/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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