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Dünya

Irak'ta IŞİD'in elindeki son kasabaya operasyon başladı

Rawa ve çevresindeki ufak toprak parçaları, IŞİD'in geçen hafta kaybettiği El Kaym'den sonra Irak topraklarında elinde kalan tek yerler

12 Kasım 2017 02:31

Irak ordusu IŞİD kontrolündeki Rawa'yı geri almak için saldırı başlattı.

Rawa ve çevresindeki ufak toprak parçaları, IŞİD'in geçen hafta kaybettiği El Kaym'den sonra Irak topraklarında elinde kalan tek yerler.

IŞİD bu kasabayı kaybederse, Irak'ta tamamen yenilmenin eşiğine gelmiş olacak.

Irak ordusu operasyona Sünni aşiret güçlerinin de katıldığını ve taarruzun havadan da desteklendiğini açıkladı.

Suriye sınırındaki Rawa, IŞİD'in 'Fırat Vilayeti' olarak adlandırdığı bölge sınırları içinde kalıyor. Örgüt, Suriye ve Irak arasındaki silah, malzeme ve militan geçişi bu bölgeden sağlıyordu.

'Fırat Vilayeti', IŞİD tarafından 2014 yazında ilan edildi. Amaçları, 1916'da imzalanmış olan Sykes-Picot sınırlarını delip Arapları birleştirmekti.

IŞİD şu an bu bölgenin yüzde 95'ini kaybetmiş durumda. ABD öncülüğündeki koalisyona göre 4,4 milyon Iraklı IŞİD'in kontrol ettiği bölgeleri terk etti.

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