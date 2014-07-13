Irak'ta IŞİD'den 'tövbe kart'

Irak'taki terör örgütü Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD), sosyal paylaşım sitelerindeki hesapları üzerinden örgüt karşıtlarına yaptırılan tövbenin metni yayınlandı. Tövbe etmek isteyenler yanlarında getirdikleri 2 vesikalık fotoğrafla IŞİD'e bağlı "Şeri mahkemeye" başvuruyor ve tövbe metnini şer'i sorumlu huzurunda okuduktan sonra imzalayarak teslim ediyor.

AA'da yer alan habere göre, Irak ve Suriye 'nin belirli bölgelerinde kontrolü elinde tutan IŞİD'in, daha önce kendisine karşı savaşmış veya farklı bir örgütte yer almış kişilere yaptırdığı tövbenin metni şöyle:

"Ben..(isim)..olarak ..(örgüt ismi)..örgütüne bağlı..(grup ismi)..grubu (Nusra cephesi, İslami cephe ve Öso ) içinde İslam Devletine karşı savaşmanın Allah ve resulüne karşı savaşmak demek olduğunu onaylıyor ve bir daha ona karşı durmayacağıma ve savaşmayacağıma söz veriyorum"

"Ayrıca, İslam Devleti bilgisi olmaksızın hiçbir guruba katılmamayı veya grup kurmayacağıma, Daha önce bağlı bulunduğum grubun ve kendi şahsi silahlarımı teslim edeceğime, Sahvelerin (ÖSO, İslami cephe, Nusra cephesi) kontrolündeki bölgelere gitmeyeceğime söz veriyorum ve bu şartlaradan herhangi birini yerine getirmeme durumunda hesaba çekilmeyi onaylıyorum."

IŞİD örgütü dün yayınladığı yazılı bir açıklamayla "Hayır vilayeti" olarak isimlendirdiği Deyru-z Zor'da bulunan ve kendisine karşı olan silahlı gruplara tövbe edip silahlarını teslim etmeleri çağrısında bulunmuş ve kendilerine 1 hafta süre vermişti.

Irak'ta birçok bölgede kontrolü elinde tutan IŞİD Musul'u ele geçirdikten sonra burada tövbe noktaları kurdurarak halka tövbe ettirmişti.

Geçen hafta IŞİD'e bağlı silahlı grupların Suriye'nin doğusunda yer alan Deyru-z Zor kentinin doğusundan Irak sınırına kadar 130 kilometrelik alanda kontrolü ele geçirdiği ve bu bölgede bulunan ÖSO ve Nusra cephesine bağlı grupların çekildikleri belirtilmişti.