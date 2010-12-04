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Dünya

IRAK'TA İRANLILARA BOMBALI SALDIRILAR BAĞDAT (A.A)

04 Aralık 2010 12:37

-IRAK'TA İRANLILARA BOMBALI SALDIRILAR BAĞDAT (A.A) - 04.12.2010 - Irak'ta Şiiler için kutsal bölgeleri ziyarete giden İranlıları hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda, 7 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı. Yetkililerin açıklamalarına göre, bir bomba yüklü araç ve başka patlayıcılar İranlı ziyaretçilerin Bağdat'ta son mola yerleri olan Kadhamiye bölgesindeki bir evin yakınında infilak etti. İçişleri Bakanlığının bir yetkilisine göre bu patlamalarda 5 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Bağdat'ın kuzeybatısındaki Şula bölgesinde de İranlıları taşıyan bir otobüse yine bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Bir polis kaynağı ise saldırılarda 7 kişinin öldüğünü, yaralı sayısının 45'i bulduğunu söyledi.

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