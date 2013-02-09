Irak'ta İran karşıtı kampa saldırı

Irak'ta, İran rejimine muhalif örgüt "Halkın Mücahitleri" üyelerinin kaldığı kampa saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi öldü, 40'tan fazla kişi de yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın 15 kilometre batısında Uluslararası Bağdat Havaalanı'nın yakınındaki askeri bölgenin içinde bulunan, Halkın Mücahidleri Örgütü üyelerinin bulunduğu kampa havan topları ve roketlerle saldırı düzenlendi.

Irak polisi saldırıda 5 kişinin öldüğünü ve 40'dan fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Eski Amerikan askeri üssü Camp Liberty'de (Hürriyet) kalan Halkın Mücahidleri Örgütü mensuplarına bu sabah yerel saatle 05:30'da havan topları ve katyuşa roketlerle düzenlenen saldırı sonrasında ölü sayısının artabileceği belirtildi.

Iraklı yetkililer saldırıda 30 civarında havan topu mermisi ve katyuşa roketinin kullanıldığını açıkladı.

Bağdat'ın 70 kilometre kuzey doğusundaki Diyale ilinde Eşref kampında iskan edilen Halkın Mücahidleri Örgütü mensupları, İran'ın baskısı, Iraklı Şii çevrelerin kamp önünde gösteriler düzenlemesi ve kampta kalanlarla çatışması üzerine, Irak hükümetinin kararıyla Ağustos 2012'de eski Amerikan askeri üssü Camp Liberty'e nakledilmeye başlanmıştı. Örgüt mensuplarının Liberty kampına taşınmaları 16 Eylül 2012'de bitti. Liberty kampında örgüt mensubu yaklaşık 1500 İranlı bulunuyor.



İslam devrimine karşı mücadele



1979 yılındaki İslam Devrimi'nin ardından İran'daki yeni rejimi hedef alan çok sayıda saldırı düzenleyen ve Irak-İran savaşı sırasında Saddam Hüseyin yönetimi ile işbirliği yapan Halkın Mücahidleri Örgütü, ABD'nin 2003'teki Irak'ı işgalinin ardından şiddet eylemlerine son verdiğini açıklamıştı.



ABD terör listesinden çıkardı



Obama yönetimi, geçtiğimiz Eylül ayında Halkın Mücahidleri'ni terör örgütleri listesinden çıkarmıştı.