Irak'ta intihar saldırısı: En az 35 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü bir araçla yapılan intihar saldırısında en az 35 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Saldırı, başkentin kuzeydoğusunda Şiilerin yoğunlukla yaşadığı Sadr mahallesindeki yoğun bir kavşakta meydana geldi.

Kurbanların pek çoğunun iş bekleyen gündelik işçiler oldukları bildirildi.

Saldırı, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın ülkeyi ziyareti sırasında gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Hollande, Irak'ta Fransız askerleriyle bir araya geldi.

Hollande, başkent Bağdat yakınlarında bir üste askerlere yaptığı açıklamada, "Irak'ta terörizme karşı harekete geçmek, kendi toprağımızda da terörizmi engelliyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Iraklı üst düzey yetkililerle IŞİD'e karşı mücadele konusunu görüşecek.

Hollande, uluslararası koalisyon Irak'ta IŞİD'e karşı hava saldırılarını başlattığından beri ülkeyi ziyaret eden en üst düzey yetkili oldu.

Fransa Savunma Bakanlığı, ülke 2014'te uluslararası koalisyona katıldığından beri hava saldırılarında bin 700 hedefin vurulduğunu açıkladı.

Irak'taki koalisyonun 500 Fransız askeri bulunuyor.

IŞİD'e karşı Musul'da başlatılan operasyonda da Fransız özel güçlerinin yer aldığı tahmin ediliyor.

Operasyon Ekim ayında başladı ve geçen hafta operasyonda yeni cepheler açıldı.

Hollande'a Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian da eşlik ediyor.

Hollande, ziyareti sırasında Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Başbakanı Haydar el İbadi ve Meclis Başkanı Selim el Cuburi ile bir araya gelecek.