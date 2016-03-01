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Dünya

Irak'ta intihar saldırısı: Biri general 10 asker yaşamını yitirdi

Saldırıyı düzenleyenlerin askeri üniforma ile üsse sızdığı bildirildi

01 Mart 2016 20:03

Irak'ın batısında Haditha kenti yakınlarındaki bir üsse düzenlenen intihar saldırısında bir generalle dokuz askerin hayatlarını kaybettikleri bildirildi. Saldırının askeri üniforma giymiş dört IŞİD militanı tarafından düzenlendiği bildirildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, saldırıda hayatını kaybeden generalin bölgenin en üst düzey askeri yetkililerinden Tuğgeneral Ali Abbud olduğu haberleri geliyor.

 

Sekiz asker de yaralandı

 

Askeri üssü hedef alan son saldırı, son bir kaç gündür Irak'ı vuran intihar saldırıları zincirinin yeni halkasını oluşturdu. Pazartesi günü ülkenin doğusundaki Muktadiye kasabasında bir Şii milis liderinin cenaze törenini hedef alan intihar saldırısında 40 kişi hayatını kaybetti.

Aynı gün Bağdat'ta bir güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda sekiz güvenlik görevlisi öldü. Pazar günü ağırlıklı olarak Şiilerin yaşadığı Sadr City'de pazar yerine düzenlenen saldırıda ise en az 70 kişi hayatını kaybetti. Haditha, Bağdat'ın 190 km kuzeybatısında ve Anbar vilayetinin IŞİD kontrolünde olmayan bir kaç kasabasından biri.

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