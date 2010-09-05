-IRAK'TA İNTİHAR SALDIRISI BAĞDAT (A.A) - 05.09.2010 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir askeri üsse düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Güvenlik yetkililerinin verdikleri bilgiye göre, saldırı bomba yüklü bir araçla düzenlendi. -ESKİ SAVUNMA BAKANLIĞI BİNASI HEDEF ALINDI- Saldırıda doğu Bağdat askeri komuta merkezinin bulunduğu, Bab el Muadham bölgesindeki eski Savunma Bakanlığı binasının hedef alındığı belirtildi. Irak askeri sözcüsü Kasım El Musavi, güvenlik güçlerinin binaya doğru gelen otomobile ateş açtıklarını, ancak aracı durduramadan intihar komandosunun bombaları patlattığını bildirdi. İçişleri Bakanlığından bir kaynak ise silahlı kişilerin ordu üssünün kapısına ateş açtıklarını, daha sonra iki intihar bombacısının yaya olarak içeri girmeye çalıştığını ancak vurularak öldürüldüklerini söyledi.