Irak’ta intihar saldırısı: 38 ölü, 55 yaralı

Irak’ta bir Şii türbesi yakınında düzenlenen intihar saldırısında 38 kişi öldü, 55 kişi yaralandı.



Bağdat’ın Şiilerin yaşadığı Kazımiye bölgesinde gerçekleşen bir intihar saldırısında en az 38 kişi öldü, 55 kişi de yaralandı. Saldırı İmam Musa türbesinin dışındaki kontrol noktasında gerçekleşti.



Irak polisinin verdiği bilgiye göre, saldırıyı bir kadın düzenledi.



Olayda ölü ve yaralı sayısının artması bekleniyor.



Aşure gününe yaklaşıldığı için İran’dan gelen bir grup Şii’nin de ölenler arasında olduğu bildiriliyor.

