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Dünya

Irak'ta intihar saldırısı: 36 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta tanınmış üç otele gerçekleştirilen bombalı saldırıda şu ana kadar 36 kişi yaşamını yitirdi.

25 Ocak 2010 02:00

T24 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta tanınmış üç otele gerçekleştirilen bombalı saldırıda şu ana kadar 36 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıların Mart ayında gerçekleştirilecek genel seçimler öncesine denk geldiği de dikakt çekici bir nokta olarak ifade ediliyor.



Irak'ın başkenti Bağdat'ta aralarında Sheraton oteller zinicirinden Sheraton Ishtar'ın da bulunduğu 3 büyük otele bombalı saldırı düzenlendi.

Araçlara yerleştirilmiş bombaların uzaktan kumandayla patlatılması sonucu gerçekleştirilen saldırılarda şu ana kadar 36 kişi yaşamını yitiriken 71 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Polis yetkilileri gerçekleştirilen saldırılar sonrası ölü ve yaralı sayısının artabileceğini ifade ederken, saldırıların gerçekleştirildiği otelleri Sheraton Ishtar, Babylon ve al-Hamra otelleri olarak belirtti.

Koordineli ve arka arkaya gerçekleştirilen bu saldırıların, Irak'ta Mart ayında gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi düzenlenmesinin bir mesaj niteliği taşıyabileceği de ifade edildi.

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