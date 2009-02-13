Irak'ta intihar saldırısı: 32 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde yapılan intihar saldırısında 32 kişi öldü, 84 kişi de yaralandı. Saldırı, son zamanların en kanlı saldırısı oldu.



Polis yetkilileri, Bağdat'ın 40 kilometre kadar güneyindeki İskenderiye'deki saldırının, kadın intihar bombacısı tarafından, Erbain kutlamalarına giden Şiilerin güzergahında düzenlendiğini söylediler.



Irak'ın Kerbala kentinde düzenlenen Erbain törenleri, Saddam Hüseyin döneminde zor şartlar altında yapılıyordu.



Sünni Saddam rejiminin 2003'te devrilmesinden bu yana törenler büyük katılımla yapılırken, saldırıların da hedefi oluyor. Kerbela'da dün de bir saldırı düzenlenmiş, 8 kişi ölmüştü.



