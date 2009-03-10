Irak’ta intihar saldırısı: 28 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ın batısında düzenlenen intihar saldırısında en az 28 kişinin öldüğü, 20 kiyinin de yaralandığı bildirildi.



Tümgeneral Kassım Mussavi yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin, Ebu Gurayib'te bir pazar yerini dolaşan aşiret liderleri ve güvenlik yetkililerinin arasına sızarak bombalarını patlattığını kaydetti. Saldırıya hedef olanların, ulusal uzlaşma konferansından çıktıktan sonra pazar yerinde dolaşırken bombalı saldırıya uğradıkları bildirildi.



Saldırıda 28 kişinin de yaralandığı belirtildi.



