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Dünya

Irak'ta intihar saldırıları: En az 50 ölü, 80 yaralı

Yaralıların durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artabileceği belirtildi; saldırıları terör örgütü IŞİD üstlendi

14 Eylül 2017 19:22

Irak'ın güneyinde bir kontrol noktasına düzenlenen intihar saldırılarında en az 50 kişi yaşamını yitirdi, 80'den fazla kişi yaralandı.

Irak polisi ve sağlık görevlileri, Nasiriye kentinde bir restoran ve polis kontrol noktasında yapılan silahlı ve bombalı saldırılarda 50 kişinin öldüğünü, 80'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Polis kaynakları saldırganlardan birinin kentin güneybatısındaki restorana girerek üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini, diğer 3-4 saldırganın da içerideki insanlara ateş açtığını aktardı. Ardından yakınlardaki polis kontrol noktasına canlı bomba saldırısı yapıldığı açıklandı.

Ölenler arasında İran vatandaşları da var

Sputnik'in aktardığı habere göre; hastane kaynakları ölenler arasında İran vatandaşlarının da olduğunu açıkladı.

Yaralıların bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artabileceği belirtildi.

Saldırıları terör örgütü IŞİD üstlendi; örgüt daha önce de ülkedeki Şiileri hedef alan saldırılar düzenlemişti.

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