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Dünya

Irak'ta intihar saldırıları: 46 ölü...

Irak'ta 2 farklı bölgede meydana gelen intihar saldırılarında en az 46 kişi hayatını kaybederken 46 kişi de yaralandı.

18 Temmuz 2010 03:00

T24 - Irak'ta 2 farklı bölgede meydana gelen intihar saldırılarında en az 46 kişi hayatını kaybederken 46 kişi de yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın batısında bulunan Radvaniye semtinde hükümetin desteklediği Sünni Sahva milislerine karşı düzenlenen intihar eyleminde en az 43 kişi hayatını kaybederken, 40 kişinin de yaralı olduğu bildirildi.

Saldırının milislerin maaşlarını almak için kuyrukta olduğu anda gerçekleştirildiği açıklanırken, Anbar bölgesinin Irak-Suriye sınırındaki Sahva militanlarının ofisine düzenlenen intihar saldırısında da 3 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

ABD'nin desteklediği Sahva (Uyanış Hareketi) militanları, 2006'nın sonlarında doğru El Kaide'ye karşı savaşmak için silahlanmıştı.

El Cezire, saldırıyı henüz üstlenenin olmadığını ancak saldırıdayla ilgili emarelerin El Kaide'yi işaret ettiğini, Sahva militanları ve ailesine mensup pekçok kişinin son 6 ayda gerçekleştirilen "intikam" saldırılarında hayatlarını kaybettiğini belirtti.


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