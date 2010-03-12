Irak'ta ilk resmi sonuçlar açıklandı

T24 - Irak'ta ilk resmi sonuçlara göre, Başbakan Nuri El Maliki ile eski Başbakan İyad Allavi arasında sıkı bir çekişme yaşanıyor.



Irak'ta, geçen Pazar günü yapılan parlamento seçimlerinin ilk resmi sonuçları gelmeye başladı. Başbakan Nuri El Maliki ile eski Başbakan İyad Allavi arasında, sıkı bir çekişme yaşanıyor.



Oyların üçte birinin sayıldığı Necef ve Babil eyaletlerinde, Maliki'nin "Hukuk Devleti Koalisyonu" önde gidiyor.



Bağdat'ın kuzeyindeki Diyala ile Sünnilerin çoğunlukta olduğu Selahaddin bölgesinde ise yine Şii olan eski Başbakan İyad Allavi'nin lideri olduğu, "Laik Irak Koalisyonu" açık ara önde.



Ancak Allavi'nin koalisyonu, pek çok bölgede seçime hile karıştırıldığını iddia ediyor. Kuzey Irak'taki Kürt bölgesinde ise ibre, beklenin aksine Değişim Hareketi'ni değil, KDP ve KYB'nin oluşturduğu listeyi gösteriyor.



Erbil'de, oyların yüzde 28'i sayıldı. KDP ve KYB'nin oluşturduğu blok, açık ara önde gidiyor.



Kesin sonuç ancak ay sonuna



Irak'ta kesin seçim sonucunun, ancak ay sonunda açıklanabileciği belirtiliyor. Hiçbir partinin, tek başına iktidar olacak çoğunluğu sağlaması beklenmiyor.