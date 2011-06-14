Irak'ta il meclisine saldırı: 7 ölü

T24 - 27 kişinin yaralandığı olayla ilgili olarak ilk gelen haberler, saldırganların binaya girmesinden önce bir intihar eylemcisinin kendini havaya uçurduğu şeklindeydi. Bir süre sonra binaya operasyon düzenleyen Amerikan ve Irak askerleri, içerdekilerle çatışmaya girdi.



Saldırganlar il meclisi binasındaki direnişlerini yaklaşık üç saat kadar sürdürdü. Irak makamları çatışmada beş saldırganın öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca iki saldırganın da binaya girmeden önce öldürüldüğü belirtildi. Ancak Iraklı yetkililerden ölü ve yaralı sayısına ilişkin çelişkili haberler gelmeye ve sayılar değişmeye devam ediyor. Yetkililer kent genelinde de sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyledi.



Saldırının il meclisi haftalık toplantısını düzenlediği sırada başladığı haber veriliyor.



Saldırı iki ay kadar önce Tıkrit'teki valilik binasına düzenlenen bir diğer baskınla benzerlikler taşıyor. Bu saldırıda 58 kişi yaşamını yitirmişti.



Amerika Birleşik Devletleri askerleri bu yıl sonunda ülkeden çekilmeye hazırlanıyor.



Tarih yaklaştıkça, Irak güvenlik güçlerinin bu tür olaylar karşısındaki performansı daha önemli hale gelmiş durumda.



Diyala vilayeti Irak güvenlik güçlerinin etkinliğinin en dikkatle izlendiği yerlerden biri.

2006-2007 yıllarındaki kadar olmasa da, El Kaide'nin bölgede hala güçlü olduğu biliniyor.

Saldırıların artması durumunda Irak hükümetinin Amerikalılardan biraz daha kalmalarını isteyip istemeyeceği ise merak ediliyor.



ABD Savunma Bakanlığı'na aday gösterilen Leon Panetta, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkesinin Irak'ta 2011'den sonra da asker tutabileceğinin sinyalini verdi.



Leon Panetta, Irak hükümetinin kendilerinden bu yönde bir talepte bulunmasını beklediğini belirtti.



Panetta, bu durumda Bağdat'a yanıtlarının "Evet" olacağını açıkladı, Irak'ta 1000 kadar El Kaide militanının olduğunu vurguladı.



