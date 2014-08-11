T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Irak’ta iktidar savaşı kızıştı

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum hükümeti kurma görevini Meclis Başkan Yardımcısı Şii politikacı Haydar El Abadi’ye verdi. Başbakan Nuri El Maliki Masum'a sert tepki gösterdi.

11 Ağustos 2014 23:12


Şafak News portalında yer alan habere göre, Irak'ta Meclis Başkan yardımcısı Haydar El Abadi hükümeti kurmakla görevlendirildi. Şii Ulusal İttifakı, El Abadi'yi başbakan adayı ilan etmişti. El Abadi'nin önünde hükümeti kurmak için 30 günlük süre bulunuyor.

Bir dönem daha başbakanlık görevini sürdürmek isteyen Nuri El Maliki ise hükümeti kurma görevini El Abadi'ye veren Cumhurbaşkanı Masum'u ‘anayasaya karşı darbe yapmakla' itham etti ve yargıya başvuracağını duyurdu. El Maliki, seçimlerden El Abadi'nin mensup olduğu Şii Ulusal İttifakı'nın değil, kendi partisi Hukuk Devleti İttifakı'nın birinci olarak çıktığını ifade etti. Halen başbakanlık görevini sürdürmekte olan El Maliki pazar akşamı Bağdat'ın önemli noktalarına asker konuşlandırmıştı. El Maliki'nin bu hamlesi rakiplerine karşı güç gösterisi olarak yorumlandı.

Irak'ta partiler haftalardır yeni başbakanın kim olacağı konusunda uzlaşma sağlayamıyor. Sünniler ve Kürtlerin yanı sıra giderek artan sayıda Şii de El Maliki'nin görevi bırakmasını istiyor. Muhalif gruplar, İslam Devleti (İD) örgütünün Irak'ın kuzey ve batısında hızlı ilerleyişinden El Maliki'yi sorumlu tutuyor. Nuri El Maliki'nin liderliğindeki Hukuk Devleti İttifakı, nisan ayı sonunda yapılan seçimlerden birinci parti olarak çıkmış, ancak hükümeti kuracak çoğunluğu sağlayamamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Irak Cumhurbaşkanı Fuad MasumMeclis Başkan YardımcısıHaydar AbadiNuri Maliki MasumNewsIrak Meclis BaşkanUlusal AbadiAbadiNuri Maliki AbadiCumhurbaşkanı MasumMaliki AbadiUlusalHukuk Devleti MalikiBağdatMaliki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24