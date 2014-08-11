Irak’ta iktidar savaşı kızıştı



Şafak News portalında yer alan habere göre, Irak'ta Meclis Başkan yardımcısı Haydar El Abadi hükümeti kurmakla görevlendirildi. Şii Ulusal İttifakı, El Abadi'yi başbakan adayı ilan etmişti. El Abadi'nin önünde hükümeti kurmak için 30 günlük süre bulunuyor.

Bir dönem daha başbakanlık görevini sürdürmek isteyen Nuri El Maliki ise hükümeti kurma görevini El Abadi'ye veren Cumhurbaşkanı Masum'u ‘anayasaya karşı darbe yapmakla' itham etti ve yargıya başvuracağını duyurdu. El Maliki, seçimlerden El Abadi'nin mensup olduğu Şii Ulusal İttifakı'nın değil, kendi partisi Hukuk Devleti İttifakı'nın birinci olarak çıktığını ifade etti. Halen başbakanlık görevini sürdürmekte olan El Maliki pazar akşamı Bağdat'ın önemli noktalarına asker konuşlandırmıştı. El Maliki'nin bu hamlesi rakiplerine karşı güç gösterisi olarak yorumlandı.

Irak'ta partiler haftalardır yeni başbakanın kim olacağı konusunda uzlaşma sağlayamıyor. Sünniler ve Kürtlerin yanı sıra giderek artan sayıda Şii de El Maliki'nin görevi bırakmasını istiyor. Muhalif gruplar, İslam Devleti (İD) örgütünün Irak'ın kuzey ve batısında hızlı ilerleyişinden El Maliki'yi sorumlu tutuyor. Nuri El Maliki'nin liderliğindeki Hukuk Devleti İttifakı, nisan ayı sonunda yapılan seçimlerden birinci parti olarak çıkmış, ancak hükümeti kuracak çoğunluğu sağlayamamıştı.