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Dünya

Irak'ta iki ayrı patlama: 6 ölü BAĞDAT (A.A)

05 Ocak 2012 10:11

-Irak'ta iki ayrı patlama: 6 ölü BAĞDAT (A.A) - 05.01.2012 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen iki ayrı patlamada 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Yetkililer, Bağdat'ın doğusundaki Şii mahallesinde meydana gelen ve bomba yüklü motosikletin neden olduğu ilk patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını bildirdi. Aynı mahallede yarım saat sonra küçük bir dükkanın yanındaki yol kenarına konulan bombanın patlaması sonucu da 6 kişi yaralandı. Irak'ta Sünni ve Şiiler arasındaki gerginlik ABD askerlerinin geçen ay ülkeden çekilmesinin ardından tırmanışa geçmişti.

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