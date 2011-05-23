-IRAK'TA İKİ ABD ASKERİ ÖLDÜ BAĞDAT (A.A) - 23.05.2011 - Irak'ta dün 2 ABD askerinin öldüğü bildirildi. ABD ordusundan dün gece yarısı yapılan açıklamada, ABD askerlerinin, Irak'ın iç kesiminde ABD ordusunca düzenlenen bir operasyon sırasında öldükleri belirtildi. Ölen askerlerin kimlikleri, ailelerine henüz bildirimde bulunulmadığı için gizli tutulan açıklamada, olay hakkında daha ayrıntılı bilgi verilmedi. Son ölümlerle birlikte ABD ordusu, Mayıs ayı içinde ilk kez asker kaybına uğrarken, savaşın başladığı Mart 2003'ten bu yana Irak'ta ölen ABD askerlerinin sayısı ise 4 bin 454'e çıktı. ABD ordusu, Irak'ta son 15 ay içindeki en çok asker kaybını 11 askerle geçen ay vermişti.