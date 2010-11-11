Irak'ta hükümet nihayet kuruldu

T24 - Kürdistan Özerk Yönetimi lideri Mesud Barzani, yeni hükümetin, "ulusal düzeyde bir ortaklık" olacağını söyledi.



Mesud Barzani'nin yaptığı açıklamaya göre, başbakanlık makamı mevcut Başbakan Nuri el-Maliki'nin liderliğindeki Şii ittifakta olacak. Irak'ın cumhurbaşkanı yine Kürt olacak. Eski başbakan İyad Allawi'nin lideri olduğu El Irakiye Partisi'ne, meclis başkanlığı verilecek. İyad Allawi de, yeni oluşturulacak ve Irak'ın stratejik politikalarını belirleyecek konseyin başkanı olacak.



Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ve Başbakan Nuri el-Maliki'nin görevlerini sürdürecekleri, meclis başkanlığı görevine ise Sünni bir siyasetçi olan olan Usame el-Nucaifi'nin getirileceği bildiriliyor.



Hükümet pazarlıklarına katılan Kürt siyasetçilerden Mahmud Osman, BBC'ye yaptığı açıklamada, El Irakiye Partisi'nin, Nuri el-Maliki'nin başbakanlığı sürdürmesine destek verme kararının, anlaşma yolunda çok önemli bir adım olduğunu söyledi.



7 Mart'taki seçimlerde en fazla sandalye kazanan parti olan El-Irakiye'nin lideri İyad Allawi, daha önce uzun süre yeni başbakanın kendisi olması gerektiğini söylemişti.



Mesud Barzani, Irak'ın önde gelen tüm siyasi partilerinin meclisin bugün yapılacak oturumuna katılacaklarını açıkladı.





'ABD'nin Irak'taki nüfuzu en düşük düzeyde'



Öte yandan Irak'taki son gelişmeleri değerlendiren İngiliz Independent gazetesinin deneyimli muhabiri Patrick Cockburn, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki nüfuzunun 2003'ten bu yana en düşük düzey indiğini yazdı.



Patrick Cockburn, yeni hükümetin oluşturulmasında en etkili gücün İran olduğuna dikkat çekti.



Cockburn'ün dikkat çektiği bir diğer nokta da, Türkiye, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün desteklediği eski başbakan İyad Allawi ve partisi El-Irakiye'nin hedefine ulaşamaması oldu.





