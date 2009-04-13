Irak'ta hükümet-medya gerilimi

Irak hükümeti, bir askeri yetkilinin sözlerini çarpıttığı gerekçesiyle bir uydu televizyonu ile bir gazetenin bürolarının kapılması için hukuki işlem başlattı.



Bağdat'daki güvenlik operasyonlarının sözcüsü General Kasım Atta, yaptığı yazılı açıklamada, yetkililerin merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan El Şarkiye ve merkezi Londra'da bulunan El Hayat gazetesi hakkında şikayette bulunduğunu belirtti.



Atta, bu kuruluşların genel aftan sonra serbest bırakılanların tekrar tutuklanacağı yönünde yanlış bilgi aktardığını ve bürolarının kapılmasını isteyeceklerini söyledi.



Bağdat'ta geçen hafta onlarca kişinin öldüğü şiddet eylemlerinin ardından Çarşamba günü Atta, hükümetin Amerikan güçlerinin yakın zaman önce serbest bıraktığı iki binden fazla tutuklunun dosyalarını gözden geçireceğini söylemişti. (AA)



