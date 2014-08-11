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Dünya

Irak'ta hükümet kurma görevi el-Abadi'ye verildi

Irak'ta Cumhurbaşkanı Fuat Masum, yeni hükümeti kurmak için Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Haydar el-Abadi'yi görevlendirdi

11 Ağustos 2014 20:37

Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum, Irak'ta Şii Ulusal İttifakı'nın aday olarak gösterdiği Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Haydar el-Abadi'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ulusal İttifak bileşenlerinden Islah Hareketi üyesi milletvekili Ahmed Cemal yaptığı açıklamada, "Ulusal İttifak resmen Haydar el-Abadi'yi başbakan adayı olarak ilan etmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Masum ise, Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Haydar el-İbadi'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

 

Bağdat'ta Maliki'ye destek gösterileri

 

Öte yandan çok sayıda Iraklının Bağdat'da Nuri Maliki'yi destek gösterisi düzenlediği bildirildi. Göstericiler, Firdevsi Meydanı'nda "Hepimiz Maliki'yiz" sloganlarıyla Nuri Maliki'nin üçüncü dönem Irak Başbakanlık adaylığını desteklediler. Meydanın yakınlarında emniyet güçlerinin aldıkları tedbirler dikkati çekti.

 

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