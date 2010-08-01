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Dünya

IRAK'TA HÜKÜMET KURMA ÇALIŞMALARI YİNE ÇIKMAZDA BAĞDAT (A.A)

01 Ağustos 2010 17:01

-IRAK'TA HÜKÜMET KURMA ÇALIŞMALARI YİNE ÇIKMAZDA BAĞDAT (A.A) - 01.08.2010 - Irak Milli İttifakı, Başbakan Nuri El Maliki'nin ikinci dönem görevde kalmasını reddetti. Maliki'nin partisi yeni bir aday belirleyene kadar hükümet kurma çalışmaları durdu. Mart ayındaki genel seçimlerde ikinci gelen Maliki'nin Hukuk Devleti bloğu ile üçüncü gelen Irak Milli İttifakı (IMİ), önceki ay Milli İttifak ismi altında birleşme kararı almıştı. Birleşen Şii ittifakının böylece 325 sandalyeli mecliste 159 sandalyesi olmuştu. Ancak Maliki'nin ikinci dönem başbakanlık yapmaktaki ısrarı üzerine hükümet kurma çalışmaları çıkmaza girdi. Irak Milli İttifakı gruplarından birinin üyesi olan Kusay El Süheyl, IMİ'nin tüm gruplarının, sorunun Maliki'nın ısrarında olduğu konusunda görüşbirliği içinde bulunduklarını söyledi. IMİ'nin üyelerinden kıdemli politikacı Ahmet Çelebi de dün yaptığı açıklamada, Şii ittifakının hala geçerli olduğunu söylemiş, ancak diğer siyasi bloklarla görüşme kapısını açık tutmuştu. Birçok siyasi, ülkede hükümetin kurulmasının eylül ortalarını bulabileceğini söylüyorlar.

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