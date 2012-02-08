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Dünya

Irak'ta hapishane müdürü öldürüldü BAĞDAT (A.A)

08 Şubat 2012 02:24

-Irak'ta hapishane müdürü öldürüldü BAĞDAT (A.A) - 07.02.2012 - Bağdat'ta bir kadın hapishanesinin müdürünün, kimliği belirlenemeyen kişilerce öldürüldüğü bildirildi. Irak İçişleri Bakanlığından bir kaynak, başkentin doğu kesiminde düzenlenen silahlı saldırıda, Kazımiye Kadın Hapisanesinin müdürü Sacide Salih Hasan'ın öldüğünü, şoförünün yaralandığını belirtti. Aralık 2010 itibarıyla Irak'ta 582 kadının demir parmaklıklar arkasında bulunduğu, bu kişilerden 341'inin hüküm giydiği, 241'inin ise yargılanmayı beklediği kaydedildi. Öte yandan, Bağdat'ın kuzey bölgesi Azamiye'de yola yerleştirilen iki bombanın patlaması sonucu beş kişinin yaralandığı bildirildi.

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