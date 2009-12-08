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Dünya

Irak'ta genel seçim tarihi 1 gün ertelendi

08 Aralık 2009 22:23

Irak Devlet Başkanlığı Konseyi, gelecek yıl yapılması öngörülen genel seçimlerin tarihini 7 Mart 2010 olarak belirledi.

Devlet Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Nasır El Ani, genel seçimler için daha önce 6 Mart 2010 olarak belirlenen tarihin 1 gün ileriye atıldığını açıkladı.

Irak'ta, önce 16 Ocak'ta yapılması planlanan genel seçimler seçim yasasının veto edilmesi üzerine ertelenmiş, yeni seçim yasasının kabulünden sonra da seçim tarihi olarak 27 Şubat öne çıkmıştı. Bugün de, Devlet Başkanlığı Konseyi'nin genel seçim tarihi olarak 6 Mart 2010'u belirlediği bildirilmişti.

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