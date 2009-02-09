T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak'ta geçmişe sünger çekiliyor

Irak'taki okullarda, Saddam Hüseyin'in dönemi ile ABD işgaline ilişkin konulara artık hiç değinilmediği belirtildi

09 Şubat 2009 02:00

Irak'taki okullarda, 2006 sonunda idam edilen Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in dönemi ile ABD işgaline ilişkin konulara artık hiç değinilmediği belirtildi.

İngiliz Reuters ajansının derlemesine göre, ilk ve orta dereceli okullarda "çocukları tedhişin büyük gerginliğinden korumak" amacıyla bu konulara girilmiyor. Öğretmenlerin anlattığına göre, Saddam zamanında top oynayan çocuklar, ABD işgalinin getirdiği son 6 yılın terör ortamının etkisiyle artık hep oyuncak tabanca veya bıçak taşıyor.

Reuters, başkent Bağdat'ta Hristiyanların da yönetiminde olan ve öğrencileri Müslüman olan okulların öğretmenleriyle de görüştü.

Minik ve ergen öğrencilere, öğretmenleri tarafından, "Kuşkulu nesneleri derhal bildirin ve sakın ellemeyin" tavsiyesi her gün tekrarlanıyor. Bağdat'ın 20 Mart 2003'ten sonra terör batağına düşmesi ve yaraların yeni yeni sarılması, Cumhurbaşkanı Celal Talabani ve Başbakan Nuri El Maliki'nin hükümetinin önceliği olmaya devam ediyor. Tedhişin yeniden korkunç düzeye tırmanmaması için devlet yetkilileri ellerinden geleni yapıyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24