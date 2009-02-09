Irak'ta geçmişe sünger çekiliyor

Irak'taki okullarda, 2006 sonunda idam edilen Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in dönemi ile ABD işgaline ilişkin konulara artık hiç değinilmediği belirtildi.



İngiliz Reuters ajansının derlemesine göre, ilk ve orta dereceli okullarda "çocukları tedhişin büyük gerginliğinden korumak" amacıyla bu konulara girilmiyor. Öğretmenlerin anlattığına göre, Saddam zamanında top oynayan çocuklar, ABD işgalinin getirdiği son 6 yılın terör ortamının etkisiyle artık hep oyuncak tabanca veya bıçak taşıyor.



Reuters, başkent Bağdat'ta Hristiyanların da yönetiminde olan ve öğrencileri Müslüman olan okulların öğretmenleriyle de görüştü.



Minik ve ergen öğrencilere, öğretmenleri tarafından, "Kuşkulu nesneleri derhal bildirin ve sakın ellemeyin" tavsiyesi her gün tekrarlanıyor. Bağdat'ın 20 Mart 2003'ten sonra terör batağına düşmesi ve yaraların yeni yeni sarılması, Cumhurbaşkanı Celal Talabani ve Başbakan Nuri El Maliki'nin hükümetinin önceliği olmaya devam ediyor. Tedhişin yeniden korkunç düzeye tırmanmaması için devlet yetkilileri ellerinden geleni yapıyor.





