-IRAK'TA GEÇEN YIL 4 BİN 561 KİŞİ ÖLDÜ BAĞDAT (A.A) - 03.01.2011 - Irak'ta, geçen yıl meydana gelen şiddet olaylarında toplam 4 bin 561 kişinin öldüğü, 12 bin 749 kişinin yaralandığı belirtildi. Bağdat'ta faaliyet gösteren Anayasal Hak ve Hürriyetleri Gözetleme Merkezi, Iraklı güvenlik ve sağlık kaynaklarına dayanarak, 2010 yılında ülke genelindeki şiddet olaylarıyla ilgili bir rapor yayımladı. Raporda, bomba yüklü araçlarla, yol kenarına ya da araçların altına yerleştirilen bombalar ve havan toplarıyla düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısının 2 bin 196 olduğu, yine şiddet olaylarında 796 asker ve polisin öldüğü belirtildi. Suikastlarda 755 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, aynı süre zarfında kimliği belirsiz 586 ceset bulundu. Raporda, Irak güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 194, Amerikan güçlerinin açtığı ateş sonucu da 34 kişinin öldüğü kaydedildi. Şiddet olaylarında en çok can kaybı Basra, Ninova (Musul), Bağdat, Diyala, El Anbar ve Kerkük'te meydana geldi. Ninova, Bağdat, Babil, Diyala, Salahaddin, Kerkük ve Basra ise şiddet olaylarında en çok kişinin yaralandığı vilayetler oldu. İntikam ya da fidye amaçlı adam kaçırmaların sürdüğü 2010'da, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 128 kişi kaçırıldı. Kaçırılanların çoğu öldürülürken, birçoğu hakkında bilgi alınamadı. Kaçırma olayları en çok Bağdat, Kerkük ve El Anbar'da meydana geldi. Raporda 2008, 2009 ve 2010 yılları arasında karşılaştırma yapılırken, 2010 yılındaki şiddet olaylarında ölen ve yaralananların sayısının önceki yıllara göre azaldığı belirtildi. Buna göre 2008'de 8 bin 524, 2009'da 4 bin 754, 2010'da ise toplamda 4 bin 561 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı da 2008'de 14 bin 433, 2009'da 13 bin 538 ve 2010'da 12 bin 749 oldu. Irak'ta 2010'daki şiddet olaylarının vilayetlere göre dağılımında ise Bağdat, yüzde 42,2 ile ilk sırayı aldı. Onu Ninova yüzde 16, Diyala yüzde 12, El Anbar yüzde 7,4, Selahaddin yüzde 5,9, Kerkük yüzde 5,2, Kerbela yüzde 3,2, Basra yüzde 3,1, Vassit yüzde 2,3, Babil yüzde 2,3, Necef yüzde 1,1, Zikar yüzde 0,2, Erbil yüzde 0,2, Misan yüzde 0,2, Süleymaniye yüzde 0,1 ile izledi. Divaniye yüzde 0,1. Mutanna ve Dohuk'ta kayda değer şiddet olayları yaşanmadı. Bu arada, ülke çapında 2010'da 13 bin 877 kişi tutuklandı. Tutuklamaların daha çok Diyala, Basra, Bağdat, Ninova (Musul), Salahaddin, El Anbar ve Kerkük'te yapıldığı belirtildi. Tutuklananlardan 4 bin 461'i serbest bırakılırken, 131 tutuklu hakkında idam kararı verildi. İdam kararları El Anbar, Bağdat, Salahaddin, Ninova, Babil, Diyala ve Vassit vilayetlerindeki mahkemelerce alındı. Raporda, Bağdat'ın kuzeyinde yer alan Taci hapishanesinden Bağdat'taki Rusafe hapishanesine nakledildikleri sırada 7 tutuklunun havasızlıktan öldüğü, 15 tutukluda solunum sorunu meydana geldiği, ayrıca El Anbar, Basra ve Diyala illerinde 3 tutuklunun öldüğü ve bu ölümler hakkında herhangi bir açıklama yapılmadığı belirtildi. Irak mahkemelerinin son 3 yılda verdiği idam kararlarında 2009 yılında azalma olurken, 2010 yılındaysa artış görüldü. 2008'de 138, 2009'da 86 ve 2010 yılında 131 kişi hakkında idam kararı verildi.