Irak'ta geçen ay 316 kişi öldürüldü

Irak'ta geçen ay meydana gelen şiddet olaylarında sivil, asker ve polis, 316 kişi öldü.



Savunma, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının verilerine göre, Irak'taki şiddet eylemlerinde Aralık ayında 240 sivil, 18 asker, 58 polis yaşamını yitirdi. Saldırılarda 609 sivil, 47 asker ve 206 polis de yaralandı.



Bu rakamlar, Aralık ayındaki şiddet eylemlerinin, Şubat 2006'dan bu yana en az seviyeye düştüğünü gösteriyor. Bakanlıkların verilerine göre geçen ay ayrıca 44 direnişçi öldürüldü, 667'si yakalandı.



Irak'ta 2008'in en kanlı ayı 1082 kişinin öldüğü Mart ayı olmuştu. Ülkede geçen yılki saldırılarda toplam 6 bin 772 kişi yaşamını yitirdi.

