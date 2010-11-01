T24 LogoT24 Logo
Dünya

IRAK'TA GEÇEN AY 185 KİŞİ ÖLDÜ BAĞDAT (A.A)

01 Kasım 2010 16:23

-IRAK'TA GEÇEN AY 185 KİŞİ ÖLDÜ BAĞDAT (A.A) - 01.11.2010 - Irak'ta geçen ay düzenlenen saldırılarda 185 kişinin öldüğü bildirildi. Irak sağlık, savunma ve içişleri bakanlıklarının verilerine göre, 120'si sivil toplam 185 kişinin öldüğü ekim ayı, 122 kişinin öldüğü kasım 2009'dan bu yana en az kanlı geçen ay oldu. Bakanlıklar, dün Bağdat'taki bir kilisede rehin alınan ve operasyonda ölenler de dahil olmak üzere ekim ayında 120 sivil, 20 asker ve 45 polisin öldüğünü bildirdi. Ekimde 202'si sivil, 86'sı polis, 75'i asker toplam 363 kişinin de yaralandığı, ayrıca yine geçen ay 50 militanın öldürüldüğü, 250'sinin tutuklandığı açıklandı. Geçen ay 2 Amerikan askerinin ölümüyle de 2003'te ABD'nin Irak'ı işgalinden bu yana, bu ülkede ölen Amerikan askerlerinin sayısı 4 bin 427'ye çıktı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24