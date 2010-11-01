-IRAK'TA GEÇEN AY 185 KİŞİ ÖLDÜ BAĞDAT (A.A) - 01.11.2010 - Irak'ta geçen ay düzenlenen saldırılarda 185 kişinin öldüğü bildirildi. Irak sağlık, savunma ve içişleri bakanlıklarının verilerine göre, 120'si sivil toplam 185 kişinin öldüğü ekim ayı, 122 kişinin öldüğü kasım 2009'dan bu yana en az kanlı geçen ay oldu. Bakanlıklar, dün Bağdat'taki bir kilisede rehin alınan ve operasyonda ölenler de dahil olmak üzere ekim ayında 120 sivil, 20 asker ve 45 polisin öldüğünü bildirdi. Ekimde 202'si sivil, 86'sı polis, 75'i asker toplam 363 kişinin de yaralandığı, ayrıca yine geçen ay 50 militanın öldürüldüğü, 250'sinin tutuklandığı açıklandı. Geçen ay 2 Amerikan askerinin ölümüyle de 2003'te ABD'nin Irak'ı işgalinden bu yana, bu ülkede ölen Amerikan askerlerinin sayısı 4 bin 427'ye çıktı.