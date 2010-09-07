-IRAK'TA GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ BAĞDAT (A.A) - 07.09.2010 - Irak'taki El Irakiye televizyon kanalının tanınmış sunucularından Riyad El Sarai'nin, silahlı saldırı kurbanı olduğu bildirildi. Kanalın bir başka sunucusu Ahmed El Molla, siyasi ve dini programlar sunan meslektaşının başkent Bağdat'ın batısında, aracında seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerin saldırısı sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu. Saldırıda susturuculu silah kullanıldığı ve El Sarai'nin cep telefonunun bulunamadığı belirtiliyor. Eski bir hukukçu olan 1975 doğumlu El Sarai, 2005'ten beri El Irakiye'de siyasi programların yanı sıra Sünniler ile Şiilerin bakış açılarını birbirlerine yaklaştırmaya çalıştığı dini programlar yapıyordu.