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Dünya

IRAK'TA EVDE ROKET PATLADI: 8 ÖLÜ, 56 YARALI ANKARA (A.A)

23 Eylül 2010 19:16

-IRAK'TA EVDE ROKET PATLADI: 8 ÖLÜ, 56 YARALI ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - Irak'ın Hille kentindeki bir evde bulunan roketlerin patlaması sonucu 8 kişinin öldüğü, 56 kişinin yaralandığı bildirildi. Irak'ın resmi ajansı INA'nın haberine göre, bir polis yetkilisi, kentin El Medhetiye bölgesindeki bir evde, elektrik kaçağı sonucu roketlerin infilak ettiğini söyledi. Patlamada 4 evin yerle bir olduğunu, 7 evin ciddi hasar gördüğünü kaydeden yetkili, evde neden roket bulunduğunun araştırıldığını belirtti.

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