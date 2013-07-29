Irak'ta eşzamanlı 12 bombalı saldırıda ölü sayısı 51'e yükseldi



Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen patlamalarda en az 51 kişi öldü 100'den fazla kişi de yaralandı.

Polis ve sağlık görevlileri ağırlıklı olarak Şiîler'in yaşadığı bölgelerde, bomba yüklü otomobillerle eş zamanlı olarak düzenlenen en az 10 patlama olduğunu bildirdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre bu yıl, 2003 yılında Irak'ın işgalinden bu yana en fazla şiddet olayının görüldüğü ve en fazla can kaybının yaşandığı yıl oldu.

Nisan ayından bu yana düzenlenen saldırılarda üç binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Direnişin, 2006-2007 yılları arasında en üst seviyesine çıkması ardından şiddet olaylarında genel bir düşüş gözlense de ülke çapında sık sık bombalı saldırılar meydana geliyor.

Polis yetkilileri, bugünkü patlamalarda, bomba yüklü araçlarla pazar yerlerinin ve otoparkların hedef alındığını, yedi noktada en az 10 patlama meydana geldiğini açıkladılar.

Saldırılarda en fazla can kaybının Sadr kentinde meydana geldiği kaydedildi.

Başkent Bağdat'ın güneyindeki Mahmudiye'de de bir bombalı saldırı olduğu belirtildi ancak ölü ve yaralı sayısı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Kut kentinde meydana gelen iki bombalı saldırıda ise en az beş kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin güneyindeki Basra kentinde de bir patlama olduğu bildiriliyor.

BBC Arapça Servisi'nin Bağdat'taki muhabiri Haddah Salih, artan saldırılarla birlikte, Temmuz ayının, uzun yıllardır yaşanan en kanlı dönem olduğunu ve El kaide örgütüyle bağlantılı Sünnî militan grupların saldırılarıyla büyük benzerlikler gösterdiğini bildirdi.