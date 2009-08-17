Irak'ta eşcinseller öldürülüyor!

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün "Irak: Cinayet, İşkence, Cinsel Yönelim ve Cinsiyet" başlıklı raporu açıklandı.



Irak'taki eşcinsel erkeklere yönelik öldürme ve işkence olaylarına dikkat çekilen raporda, milis ve askerlerin hiçbir cezalandırılma korkusu taşımadan bu kişilere karşı sistematik bir işkence ve öldürme kampanyası yürüttüğü görüşüne yer verildi.



Sözde 'sosyal temizlik' kampanyası



Kendilerini eşcinsel olarak tanımlayan 50'den fazla erkekle yapılan söyleşilere dayanılarak hazırlanan 67 sayfalık raporda, bu sözde "sosyal temizlik" kampanyasının, diğer şiddet olaylarında azalmanın görüldüğü Irak'ta güvenlik için yeni bir tehdit oluşturduğu belirtildi.



Irak hükümetinden eşcinsellere yönelik bu muamelenin durdurulmasının istendiği raporda, "Cinayetler dokunulmazlık altında, uyarı amacıyla işleniyor, cesetler ya çöplüklere atılıyor ya da uyarı olarak caddelere asılıyor" ifadeleri yer aldı.



Raporda, yetkililerin bu çeşit suçları soruşturmada isteksiz davranmaları ve ailelerin damgalanma korkusuyla ölümleri bildirmemeleri nedeniyle eşcinsel erkeklere yönelik saldırılarda kaç kişinin öldürüldüğüne ilişkin güvenilir rakamların bulunmadığı ifade edilirken, bir BM yetkilisinin ölü sayısını "yüzlerle" ifade etmenin mümkün olduğu yönündeki açıklamalarına dikkat çekildi.



Merkezi New York'ta bulunan örgütün raporunda, eşcinsellere yönelik söz konusu tehditlerin ve suçların Kerkük, Necef ve Basra kentlerine de yayıldığı, ancak olayların daha çok başkent Bağdat'ta yoğunlaştığı belirtildi.



Sistematik ölümlerin sorumlusu Şiiler mi?



Irak'ın başkenti Bağdat'ın, Şiilerin çoğunlukta olduğu Sadr semtinde bu yıl içinde, göğüslerine, Irak'ta eşcinselleri aşağılamak için kullanılan, "sapık" ve "hoppa delikanlı" gibi ifadelerin yazılı olduğu cesetler bulunmuştu.



Çoğunlukla şiddet yanlısı aşırı Şii gruplar, eşcinsellere yönelik öldürme ve işkence olaylarının sorumlusu olarak gösteriliyor



