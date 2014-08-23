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Dünya

Irak'ta eş zamanlı üç bombalı saldırı; 23 ölü, 70 yaralı

Irak'ın Kerkük kentinde eş zamanlı olarak düzenlenen 3 ayrı bombalı saldırıda ilk belirlemeler göre 23 kişi öldü, 70 kişi de yaralandı

23 Ağustos 2014 22:20

Irak'ın Kerkük kentinde akşam saatlerinde eş zamanlı üç ayrı bombalı intihar saldırısı düzenlendi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Kerkük-Bağdat yolu mevkisinde Nur Camisi karşısında peşmergelerin kaldığı dört katlı binaya bomba yüklü kamyonetle intihar saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası çöken binada enkaz altında kalan peşmergeler için kurtarma çalışması başlatıldı. Polis, binayı güvenlik kordonuna aldı.

Fetih Camisi ve Rahimava bölgesindeki asayiş binalarına da bombalı intihar saldırıları gerçekleştirdi. Özellikle Rahimava'daki patlamanın semt pazarına yakın noktada gerçekleşmesi nedeniyle ölü ve yaralı sayısının fazla olmasından endişe ediliyor. Üç bombalı intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 23 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.

Öte yandan Erbil kentinde bomba yüklü bir araç patlatıldı. Olayda ilk belirlemelere göre üç kişinin yaralandığı bildirildi.

 

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