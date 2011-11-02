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Dünya

Irak'ta Ekim bilançosu: 161 sivil, 55 polis, 42 asker öldü BAĞDAT (A.A)

02 Kasım 2011 14:37

-Irak'ta Ekim bilançosu: 161 sivil, 55 polis, 42 asker öldü BAĞDAT (A.A) - 02.11.2011 - Irak'ta, Ekim ayında tırmanışa geçen saldırılarda 161 sivil hayatını kaybetti. Irak Sağlık Bakanlığı, Eylül ayında 110 sivilin öldüğü Irak'ta, Ekim ayında ölenlerin sayısının 161 olduğunu bildirdi. İçişleri ve Savunma Bakanlığı kayıtlarına göre saldırılarda ayrıca, 55 polis ve 42 askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Iraklı yetkililer, geçen ay 195 sivil, 142 polis ve 101 askerin de yaralandığını kaydetti. ABD askerlerinin bu yılın sonuna kadar tamamen çekileceği Irak'ta, Ekim ayında 85 militan da öldürüldü.

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