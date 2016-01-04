Irak'ta Sünnilere ait dört camide patlama!

Irak'ta Bağdat'a 100 km mesafedeki Babil kentinde Sünnilere ait dört camide patlama meydana geldiği bildirildi. Gece yarısından sonra meydana gelen patlamalarda can kaybı yaşanmadı.

CNN Türk’ün haberine göre Babil iline bağlı 4 ayrı yerde, gece yarısından sonra Sünnilere ait 4 camide patlama meydana geldi.

Babil polis müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ilk saldırı Babil kent merkezi Hille'nin kuzeyinde yer alan Sincar köyündeki El Fetih Camii'ni hedef aldı, teröristler tarafından cami içine yerleştirilen bombalar uzaktan patlatıldı.

İkinci ve üçüncü patlama aynı yöntemle Babil'e bağlı El İskenderiye kasabasında gerçekleşti.

4. patlama ise Hille'nin merkezindeki El Bekirli semtindeki Ammar Bin Yasir Camii hedef alındı. Patlamanın meydana geldiği camiler enkaz yığını haline geldi. Patlamalarda can kaybı yaşanmadı.

“DAEŞ ve benzerleri...”

Irak Başbakanı ve Genelkurmay Başkanı Haydar El İbadi Babil Operasyon Komutanlığına verdiği talimatında Babil'de Ehli Sünne Ve El Cemae camilerine yönelik saldırı düzenleyenlerin tutuklanması için harekete geçilmesini istedi. Başbakanlık sitesinde İbadi adına yayımlanan sert bildiride, "Ulusal birliğimizi hedef alan ve memlekete fitne yaymak isteyen DAEŞ ve benzerleri olan maganda ve canilerin tutuklanmaları için Babil Operasyonlar komutanlığına gereken talimatı verdik" dedi.