-IRAK'TA CEZAEVİNDE İSYAN: 2 ÖLÜ, 14 YARALI TİKRİT (A.A) - 13.03.2011 - Irak'ın idam edilen eski lideri Saddam Hüseyin'in doğum yeri Tikrit kentindeki cezaevinde çıkan isyanda, 2 mahkumun öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis yetkilisi, başkent Bağdat'ın 150 kilometre kuzeyindeki Tikrit'te bugün çıkan isyanda yaralanan 14 kişiden 7'sinin polis, 7'sinin de mahkum olduğunu, 2 mahkumun da hayatını kaybettiğini söyledi. Yetkili, kullanılamayacak hale gelen cezaevini boşaltmak için mahkumlarla görüştüklerini, mahkumları 10'ar kişilik gruplar halinde Saddam Hüseyin'in saraylarından birinde bulunan bir cezaevine nakletmeye başladıklarını ifade etti. Tikrit kentinin bulunduğu Selahaddin vilayetinin Valisi Ahmed El Cuburi ise Arapça yayın yapan El Hürre televizyonuna yaptığı açıklamada, mahkumların hapisten kaçmayı planladıklarını, müfettişlerin planı ortaya çıkarması üzerine isyan başlattıklarını kaydetti. Cuburi, durumun kontrol altında olduğunu belirterek, mahkumların öldüğü haberini ise yalanladı.