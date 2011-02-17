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Dünya

IRAK'TA ÇATIŞMA: 3 ÖLÜ, 55 YARALI ANKARA (A.A)

17 Şubat 2011 10:38

-IRAK'TA ÇATIŞMA: 3 ÖLÜ, 55 YARALI ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - Irak'ın Kut kentinde, göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda 3 kişi öldü, 55 kişi de yaralandı. Irak'ın resmi ajansı INA'nın hastane kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, kentteki gösterilerde polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 3 göstericinin öldüğü, 55 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kut ili yerel yönetiminden bir kayna gösterilerde, eylemcilerin vilayet meclisini kuşatması üzerine göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını ve bunun üzerine göstericilerin vilayet meclisini ateşe verdiğini bildirdi.

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