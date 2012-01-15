-Irak'ta büyük saldırı BAĞDAT (A.A) - 15.01.2012 - Irak'ın orta batı kesimindeki Anbar vilayeti başkenti Ramadi'de terörle mücadele polis birimini basan intihar yelekli bombacılar büyük yıkıma neden oldu. 500 bin nüfuslu Ramadi'de bomba yüklü araçlarla da gelen intihar eylemcileri, terörle mücadele ekiplerinin bulunduğu polis karakolu ve bu civardaki cami yakınında saldırıya girişti. Polis yetkililerinin açıklamasına göre, saldırı üzerine büyük emniyet önlemlerinin alındığı bölgede rehine alınanlar olup olmadığı, kaç yaralı olduğu bilinmiyor. ABD'nin 20 Mart 2003'teki Irak işgalinden beri en büyük terör eylemini gören bölge, El Kaide örgütü militanlarının üslerinden biri kabul ediliyor.