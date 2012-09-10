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Dünya

Irak'ta bombalı saldırılar: 45 ölü

Irak Hükümeti'nin açıklamasına göre Temmuz, son iki yıl içinde en fazla saldırının düzenlendiği ay oldu. Bu saldırılarda toplam 325 kişi öldü.

10 Eylül 2012 01:27

Irak genelinde düzenlenen 24 ayrı saldırıda en az 45 kişi öldü.

 
BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Bağdat'ın kuzeyinde bir askeri tesisi hedef alan silahlı ve bombalı saldırı sonucu 11 asker hayatını kaybetti.
 
Güneydoğudaki Amara kentinde bir Şii türbesinin önünde bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırıda 14 kişi öldü, 60 kişi de yaralandı.
 
Kuzeydeki Kerkük kentinde ise yedi polis memurunun öldürüldüğü bildirildi. Kerkük'te birkaç gün önce Şii camiilerini hedef alan saldırılarda sekiz kişi ölmüştü.
 
Duceyl kasabasında bir kontrol noktasında 10 asker öldürüldü.
 
Güneydeki Nasiriye kentinde Fransa fahri konsolosluğu önünde bomba patlaması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Fransa saldırıyı kınadı.
 
Irak'ta son dönemdeki saldırılardan El Kaide ile bağlantılı oldukları öne sürülen Sünni direnişçiler sorumlu tutuluyor.
 
Irak'ta şiddet olayları 2006 ve 2007'ye kıyasla azalmış durumda.
 
Ancak Aralık 2001'de Amerikan askerlerinin çekilmesinden sonra, siyasi ve mezhepsel gerginliğin tırmandığı ülkede saldırıların sayısında da artış gözleniyor.
 
 

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